В Белгородской области обстреляно приграничное село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа.

Снаряды упали в селе Новая Таволжанка. Пострадавших, по словам губернатора, нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы, повредив кровлю.

В последний раз об обстрелах территории региона господин Гладков сообщал 2 января. Тогда снаряд повредил частный дом и линии электропередачи в селе Вязовое в Краснояружском районе. В тот же день было обстреляно село Муром в Шебекинском городском округе: там повреждения получили два частных дома, автомобиль и не менее 15 могил на местном кладбище.

На выходных власти Белгородской области продлили до 20 января желтый уровень террористической опасности. Он действует в регионе с апреля.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж