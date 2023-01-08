Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Белгородской области обстреляно приграничное село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа.

Снаряды упали в селе Новая Таволжанка. Пострадавших, по словам губернатора, нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы, повредив кровлю.

В последний раз об обстрелах территории региона господин Гладков сообщал 2 января. Тогда снаряд повредил частный дом и линии электропередачи в селе Вязовое в Краснояружском районе. В тот же день было обстреляно село Муром в Шебекинском городском округе: там повреждения получили два частных дома, автомобиль и не менее 15 могил на местном кладбище.

На выходных власти Белгородской области продлили до 20 января желтый уровень террористической опасности. Он действует в регионе с апреля.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...