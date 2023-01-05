Белгородские власти продлили «желтый» уровень террористической опасности до 20 января

В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлен еще на две недели и будет действовать в регионе до 20 января. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

«Желтый» уровень опасности действует в регионе с 11 апреля. Поначалу власти ввели его на две недели, но затем неоднократно продлевали. Кроме того, с 19 октября в Белгородской области введен средний уровень реагирования.

О том, какие ограничения власти регионов ввели на новогодние выходные, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Праздник без хлопков».

Александр Прытков