В белгородском селе Вязовое при обстреле оказались повреждены линии электропередачи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе. В результате обстрела никто не пострадал, повреждены линии электропередачи и частный дом.

В поврежденном доме при попадании снаряда выбило окна, оказались посечены фасад и забор здания, сообщил губернатор.

Это второй населенный пункт Белгородской области, попавший под обстрел сегодня, 2 января. Ранее сегодня несколько снарядов упали на территории села Муром в Шебекинском городском округе. В результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили два частных дома, автомобиль и не менее 15 могил на местном кладбище.

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Эрдни Кагалтынов