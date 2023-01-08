НАТО отклонило запрос Сербии на ввод армии в Косово

Международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) отклонила запрос сербских властей на введение полиции и армии в Косово и Метохию. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink .

«В тщательно составленном письме правительству Сербии, которое и я получил, они (KFOR.— "Ъ") написали, что не видят необходимости в возвращении армии Сербии в Косово и Метохию, при этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН»,— сказал господин Вучич. По его словам, письмо было получено накануне Рождества, которое в Сербии отмечают 7 января.

Резолюция Совбеза ООН 1244 принята в июне 1999 года. В частности, положение документа предусматривает возможность «возвращения сербского военного и полицейского персонала в Косово» для присутствия в местах сербского культурного наследия и на главных погранпунктах, а также разминирования. При этом численность персонала должна быть предварительно согласована.

При этом президент Сербии подчеркнул, что не может назвать действия НАТО по урегулированию конфликта непрофессиональными. Однако он считает, что для безопасности мирных граждан страны альянс делает недостаточно.

Очередное обострение в Косово началось в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенный сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста и начала строить на дорогах баррикады. На этом фоне Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности. Однако потом косовские сербы разобрали баррикады и пропустили полицию. Новые протесты начались 6 января. Жители поселка Готовуша на юге Косово перекрыли дорогу после того, как вооруженный албанец открыл стрельбу по местным.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Президент Сербии организовал разбор баррикад».

Милена Костерева