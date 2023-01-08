Поезда на Кольцевой линии московского метро вновь двигаются в обычном режиме

С сегодняшнего дня движение поездов по коричневой ветке Московского метрополитена возобновилось в прежнем режиме. Со 2 по 4 января поезда по Кольцевой линии метро Москвы следовали только против часовой стрелки, с 5 по 7 января — только по часовой стрелке.

«Полностью завершили работы по переключению автоматики и телемеханики движения поездов на Кольцевой линии — с сегодняшнего дня вы можете совершать поездки по привычным маршрутам еще быстрее»,— сообщили в дептрансе Москвы.

В столичном департаменте пояснили, что обновление транспортной системы, из-за которого поезда были временно перенаправлены в одну сторону, позволит увеличить частоту движения в час пик уже с понедельника, 9 января. «Вместо 34 пар по рабочим дням здесь будет курсировать 36»,— отметили в мэрии Москвы.

Андрей Сапожников