Южная Корея может приобрести израильскую систему для обнаружения северокорейских дронов

Южная Корея рассматривает возможность покупки израильской системы Sky Spotter в рамках расширения программы по обнаружению северокорейских беспилотников. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По информации агентства, Сеул принял решение об усилении системы воздушно-космической обороны страны в связи с резкой критикой оборонных ведомств Южной Кореи за неспособность препятствовать проникновению пяти беспилотников Северной Кореи в воздушное пространство, которое произошло в конце декабря прошлого года.

Решение о покупке израильской системы примут после того, как будет проведена проверка ее эффективности. Точная дата не уточняется, однако источник в Минобороны отметил, что это произойдет в ближайшие недели.

26 декабря впервые с 2017 года пять запущенных Северной Кореей дронов смогли пересечь межкорейскую границу. По разным данным, беспилотники находились в воздушном пространстве Южной Кореи от пяти до семи часов. Один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение, летчики успели катапультироваться. Один из БПЛА подлетел к Сеулу. По информации СМИ, военные не смогли уничтожить БПЛА, поскольку те меняли траекторию и высоту полета, а также подлетали к районам, где проживает гражданское население.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Разбор пролетов».

Милена Костерева