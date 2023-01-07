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Коммерсантъ FM
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Патриарх Кирилл считает преднамеренным убийство протоиерея Михаила Васильева на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что погибшего в ходе военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева обстреляли намеренно. По его словам, любой священнослужитель, приехавший в зону боевых действий, становится легкой целью, поскольку не имеет права брать в руки оружие.

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Протоиерей Михаил Васильев

Протоиерей Михаил Васильев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Фото: Reuters / Evgenia Novozhenina

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Протоиерей Михаил Васильев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Патриарх Кирилл

Фото: Reuters / Evgenia Novozhenina

«Священник не имеет права брать в руки оружие. Он не может даже сам себя защитить во время военных действий… Он продолжает оставаться вожделенной и легкой целью. И мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить»,— сказал патриарх в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по сайту Русской православной церкви).

Настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб 6 ноября 2022 года.

Спустя два дня, 8 ноября, президент Владимир Путин присвоил Михаилу Васильеву звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга».

В качестве военного священника Михаил Васильев посетил не только Украину, но и Чечню, Косово, Сирию, Абхазию и Киргизию. С 1998 года протоиерей работал в отделе Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

О том, что происходит на 318-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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