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Коммерсантъ FM
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Палата представителей США не смогла избрать спикера после 14 туров голосования

Палата представителей Конгресса США вновь не смогла избрать спикера по итогам 14-го тура голосования. Лидерские позиции сохраняют республиканец Кевин Маккарти и демократ Хаким Джеффрис.

По результатам голосования, которые приводит CNBC, лидер Республиканской партии Кевин Маккарти получил 216 голосов. В 13-м туре его поддержали 214 однопартийцев. Демократическая фракция в очередной раз единогласно поддержала кандидатуру Хакима Джефриса, за него проголосовали 212 человек. Для избрания в качестве спикера нижней палаты необходимо набрать 218 голосов.

После промежуточных выборов в 2022 году республиканцы получили 222 места в Палате представителей. Впервые за 100 лет выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. В последний раз девять туров голосования проходили в 1923 году, больше — только 1859 году, когда потребовалось 44 тура. Против господина Маккарти выступает группа крайне правых республиканцев. Члены Конгресса не могут быть приведены к присяге, пока не избран спикер.

Подробнее о голосовании — в материале «Ъ» «Торг уместен».

Милена Костерева

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