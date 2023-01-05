Пашинян заявил о необходимости отправить в Лачинский коридор международную миссию по сбору фактов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество отправить миссию по сбору фактов в Лачинский коридор, единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Он перекрыт для проезда с 12 декабря на фоне протестов граждан Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Продолжающаяся блокада Лачинского коридора делает еще более необходимым отправку международной миссии по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, необходимо прилагать постоянные усилия в этом направлении»,— сказал премьер-министр на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Он заявил, что ожидает более предметных шагов по разблокировке коридора от международного сообщества, в том числе от России, «чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе».

12 декабря Лачинский коридор был закрыт для проезда на фоне протеста граждан Азербайджана. Армения обвинила российский миротворческий контингент, дислоцированный в коридоре, в бездействии. МИД России назвал эту критику неприемлемой. 30 декабря Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Обидеть миротворца может каждый».

Эрдни Кагалтынов