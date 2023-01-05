Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пашинян заявил о необходимости отправить в Лачинский коридор международную миссию по сбору фактов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество отправить миссию по сбору фактов в Лачинский коридор, единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Он перекрыт для проезда с 12 декабря на фоне протестов граждан Азербайджана.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Продолжающаяся блокада Лачинского коридора делает еще более необходимым отправку международной миссии по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, необходимо прилагать постоянные усилия в этом направлении»,— сказал премьер-министр на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Он заявил, что ожидает более предметных шагов по разблокировке коридора от международного сообщества, в том числе от России, «чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе».

12 декабря Лачинский коридор был закрыт для проезда на фоне протеста граждан Азербайджана. Армения обвинила российский миротворческий контингент, дислоцированный в коридоре, в бездействии. МИД России назвал эту критику неприемлемой. 30 декабря Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Обидеть миротворца может каждый».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...