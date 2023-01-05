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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху: Израиль проведет ревизию в сфере международных отношений

Снова возглавивший правительство Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна проведет ревизию в области международных отношений. Он пообещал, что Израиль «вместо бездействия будет продвигать активную, энергичную, ответственную и национальную политику».

На конференции в Иерусалиме господин Нетаньяху сказал, что израильские власти, в частности, займутся принятием мер против радикального ислама в регионе. Он также сказал о стремлении помешать «военному размещению» Ирана в Сирии и планах бороться с намерением Ирана создать ядерный арсенал.

«Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того, чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы»,— заявил премьер, которого цитирует пресс-служба правительства Израиля.

Биньямин Нетаньяху, лидер партии «Ликуд», 29 декабря официально возглавил правительство Израиля. Он вернулся на пост премьера во главе блока крайне правых и ультраортодоксальных партий, что вызывает серьезные опасения у либеральной части израильского общества. На этом фоне на протесты вышли сотни людей, не согласные с планами новых министров.

О новом составе правительства Израиля — в материале «Правительство Израиля ушло направо».

Лаура Кеффер

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