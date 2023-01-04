Лучшие материалы «Ъ-СПб» об экономике за 2022 год

«Ъ-СПб» выбрала наиболее интересные тексты об экономике Петербурга, подготовленные редакцией в 2022 году. Читайте о судьбе российских активов Bonava и JetBrains, реконструкции Конюшенного ведомства и новой площадке «Газпром нефти» в Петербурге.

Шведы покидают Петербург

Активы Bonava выкупает застройщик из Татарстана

Шведскому застройщику Bonava, объявившему об уходе с российского рынка после начала военной спецоперации на Украине, удалось найти покупателя на свой локальный бизнес. Им стала казанская G-Group, в состав которой входит «Унистрой». Компания готова заплатить за активы почти 6 млрд руб. с учетом дисконта. Однако экспертам размер скидки кажется недостаточным из-за необходимости подготовки площадок под застройку и снижения продаж жилья в кризис.

JetBrains программирует сделку

IT-корпорация продаст офисную недвижимость в Петербурге

Остановивший свою деятельность в России крупный разработчик программного обеспечения JetBrains решил избавиться от принадлежащих ему офисных зданий в Санкт-Петербурге. IT-корпорации принадлежит недвижимость на Васильевском острове и в Приморском районе, которая оценивается в сумму свыше 7 млрд рублей. Рост стоимости заемного финансирования и стройматериалов стимулирует интерес к покупке готовых объектов, но дополнительный риск для таких инвестиций создает снижение активности арендаторов.

«Бахчасарай» расчистит Конюшенное ведомство

Федеральный памятник достался компании, которая может быть связана с ГК «Киевская площадь»

Конюшенное ведомство в центре Санкт-Петербурга за 40 млн рублей в год передадут в аренду ООО «Бахчасарай». Эта компания может быть связана с крупным владельцем коммерческой недвижимости в Москве — ГК «Киевская площадь». Пустующее здание в центре, скорее всего, будет перепрофилировано под многофункциональный комплекс с торговыми, ресторанными и гостиничными площадями стоимостью до 10 млрд рублей, полагают эксперты.

«Балтику» сливают конкуренту

Carlsberg Group может продать российский бизнес AB InBev Efes

Как стало известно “Ъ”, объявившая об уходе из России Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes. Efes намерена остаться на российском рынке и имеет компетенции для управления бизнесом такого масштаба. Но сделка, вероятно, будет согласована с антимонопольными ограничениями. Голландская Heineken, говорят источники “Ъ”, продолжает искать покупателей на свои российские активы.

«Газпром нефть» качает «Невскую ратушу»

Компания готовится к массовому переезду в деловой квартал

В условиях остановки бизнеса международными IT-компаниями основным драйвером офисного рынка Санкт-Петербурга становится нефтегазовый сектор. Так, «Газпром нефть» закрыла крупнейшую сделку в истории петербургского офисного рынка, сняв несколько корпусов «Невской ратуши» для консолидации сотрудников. Годовые затраты компании на аренду площадей в этой локации могут составить до 3,2 млрд рублей.

Sokos Hotels покидает номера

S-Group надеется найти покупателя на свой операционный бизнес в России

Объявившая об остановке работы в России финская S-Group начала поиск покупателей на свои гостиничные активы. Стоимость операционного бизнеса и недвижимости принадлежащей ей сети Sokos Hotels оценивается в 2,5 млрд рублей, но найти на них стратегического инвестора в условиях определенности будет непросто, предупреждают эксперты. Предложение может заинтересовать крупные российские гостиничные сети и операторов апартаментов.

«Русский лосось» вернулся к истокам

У крупного производителя красной рыбы сменились владельцы

Бывший владелец ГК «Балтийский берег» Михаил Бобров совместно с партнерами стал собственником входившей в ее состав компании «Русский лосось». Выкуп предприятия у Сбербанка мог обойтись им в сумму до 4 млрд рублей. В условиях снижения импорта лосося и форели привлекательность этого бизнеса выросла, но сохраняющаяся зависимость от зарубежного посадочного материала создает риски для его развития, отмечают эксперты.

«Дача Мюзера» ищет нового собственника

Объект культурного наследия через десять лет повторно выставлен на торги

Исторический деревянный особняк «Дача Мюзера» в Зеленогорске, в Курортном районе Петербурга, выставили на продажу за 25 млн рублей. Дача, которую собственник — «СК "Карат"» — должен был отреставрировать еще восемь лет назад, по словам градозащитников, находится внешне «в очень плохом состоянии». В разрушении памятника активисты винят не только нынешнего владельца, но и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Летом этого года градозащитники обратились в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении руководства госоргана.

Плохо осваивается

Медленное расходование бюджетных средств не мешает КГИОП просить деньги на новые проекты

На конец августа комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) освоил лишь 14,8% от 4,09 млрд рублей, которые выделялись ведомству из бюджета на 2022 год. Такая низкая исполнительность не помешала комитету попросить дополнительные 600 млн для освоения в 2023 году, которые планируется потратить на реализацию реставрационных программ.

Отрицательный рост

Увеличение числа самозанятых в Петербурге может говорить о сокращении издержек бизнеса

Вчера Смольный сообщил о высоком росте числа самозанятых в городе. За первое полугодие 2022 года количество петербуржцев, выбравших налог на предпринимательский доход (НПД), выросло на 80 тыс. человек и составило 351 тыс. Однако эксперты связывают рост таких налогоплательщиков со сложной экономической обстановкой и экономией работодателя на соцпакете сотрудников.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте