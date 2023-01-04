По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, следует из данных сервисов, отслеживающих сигналы тревоги. Власти и местные жители пока не сообщали о каких-либо взрывах.

В ночь на 2 января в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Киевской области, Днепре, Запорожье и Черкасской области. В ночь на 3 января тревогу объявляли в четырех областях Украины: в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях и Харьковской области.

О том, что происходит на 315-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко