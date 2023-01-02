В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины, а также части подконтрольной Украине Харьковской области объявлена воздушная тревога, сообщил официальный ресурс по оповещению граждан. Два часа назад воздушная тревога примерно объявлялась в Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 2 января воздушную тревогу объявили в большинстве украинских регионов, ее отменили только к утру. В Киеве во время обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В городе ввели временные отключения электричества. В Николаеве остановили работу водонасосных станций. Утром воздушную тревогу снова объявили, но уже в трех областях: Кировоградской, Николаевской и Черкасской.

Анастасия Ларина