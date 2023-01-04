Ростовский губернатор уточнил информацию по работе ПВО ночью 3 января

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе около 22:00 вчера, 3 января, работала система ПВО. В 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе был обнаружен «малоразмерный объект в форме шара», он уничтожен.

«Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации»,— написал он в своем Telegram-канале.

Вечером 3 января местные жители сообщили в соцсетях о взрывах и следах в небе над над Ростовом-на-Дону и областью. Позже Василий Голубуев призвал жителей сохранять спокойствие. «Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем»,— написал он в Telegram.

О том, что происходит на 315-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко