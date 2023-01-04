Главные новости к утру 4 января

При обстреле здания ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь системами HIMARS погибли 89 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Ранее было известно о 63 погибших. В качестве причины произошедшего в ведомстве назвали использование военными мобильных телефонов. В Минобороны пообещали привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в гибели российских солдат. Установка HIMARS, из которой украинские войска ударили по Макеевке, была уничтожена ответным огнем, заявили в ведомстве.

Новый посол США в России Линн Трейси приедет в Москву в ближайшие дни, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Кандидатуру Линн Трейси выдвинул президент США Джо Байден. До этого она была главой американской дипмиссии в Армении. Госпожа Трейси работала в Москве в качестве заместителя посла в 2014–2017 годах.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что заседание комиссий России и США по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) зависит от решения Москвы. Переговоры России и США по ДНСВ должны были пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире. 29 ноября в российском МИДе заявили, что заседание комиссий было перенесено на более поздний срок.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале заявил, что ситуация в области остается под контролем. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Незадолго до этого репортер ВГТРК Андрей Руденко у себя в Telegram сообщил, что системы ПВО сбили в небе над Ростовской областью неопознанный объект.

Советский диссидент Виктор Файнберг умер 2 января на 92-ом году жизни, о смерти сообщили его дети. Похороны пройдут в Израиле 5 января. Виктор Файнберг участвовал в «демонстрации семерых», или акции 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. Тогда активисты развернули на Красной площади плакат со словами «За вашу и нашу свободу».

Резкий рост числа заболевших коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполнены. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов.

Выборы спикера Палаты представителей США впервые за 100 лет не закончились первым туром. Палата представителей не смогла выбрать спикера во втором и третьем туре.