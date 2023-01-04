Ростовский губернатор заявил о стабильной ситуации в регионе после сообщений о работе систем ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале заявил, что ситуация в области остается под контролем. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Незадолго до этого репортер ВГТРК Андрей Руденко у себя в Telegram опубликовал видео с работой систем противовоздушной обороны. Он сообщил, что системы ПВО сбили в небе над Ростовской областью неопознанный объект.

«Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике»,— написал он в Telegram.

Telegram-канал «Осторожно, новости» тоже опубликовал видео с работой ПВО. Как рассказали каналу жители городов Красный Крым и Чалтырь, взрыв был очень сильный, а системы ПВО сработали прямо над домами.

2 января системы ПВО Севастополя два раза за день сбивали летательные аппараты над Черным морем. До этого системы ПВО работали в городе 30 декабря.

Анастасия Ларина