Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовский губернатор заявил о стабильной ситуации в регионе после сообщений о работе систем ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале заявил, что ситуация в области остается под контролем. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Незадолго до этого репортер ВГТРК Андрей Руденко у себя в Telegram опубликовал видео с работой систем противовоздушной обороны. Он сообщил, что системы ПВО сбили в небе над Ростовской областью неопознанный объект.

«Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике»,— написал он в Telegram.

Telegram-канал «Осторожно, новости» тоже опубликовал видео с работой ПВО. Как рассказали каналу жители городов Красный Крым и Чалтырь, взрыв был очень сильный, а системы ПВО сработали прямо над домами.

2 января системы ПВО Севастополя два раза за день сбивали летательные аппараты над Черным морем. До этого системы ПВО работали в городе 30 декабря.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...