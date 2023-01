Умер советский диссидент Файнберг, вышедший на Красную площадь с плакатом «За вашу и нашу свободу»

Советский диссидент Виктор Файнберг умер 2 января на 92-ом году жизни, о смерти сообщили его дети. Похороны пройдут в Израиле 5 января. Виктор Файнберг участвовал в «демонстрации семерых», или акции 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. Тогда активисты развернули на Красной площади плакат со словами «За вашу и нашу свободу».

«Семья Файнбергов с глубокой скорбью сообщает вам о смерти Виктора Файнберга 2 января на 92-м году жизни. Похороны состоятся в Израиле на кладбище Гиват Бренер в четверг 5 января в 15 часов»,— говорится в сообщении на странице Виктора Файнберга в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Виктор Файнберг изучал филологию в Ленинградском университете. Он присоединился к диссидентскому движению в 1968-м году. После акции в августе 1968-ого года его, как и других участников демонстрации, задержали сотрудники КГБ. После этого он был отправлен на принудительное лечение в Ленинградскую психбольницу, где находился с 1969 по 1973 год. Там он объявлял голодовку.

После того, как о жестоких содержаниях Виктора Файнберга в психиатрической больнице стало известно западной прессе, писатель смог выйти на свободу. В 1974 году он эмигрировал во Францию. В эмиграции он инициировал создание «САРА» — Campaign Against Psychiatric Abuses for Political Purposes для борьбы с карательной психиатрией в СССР.

Анастасия Ларина