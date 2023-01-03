Выборы спикера Палаты представителей США впервые за 100 лет не закончились первым туром

Выборы спикера Палаты представителей США не ограничились одним туром впервые за сто лет. Во втором туре спикер Палаты не был избран. На пост претендуют три кандидатуры: республиканец Кевин Маккарти, демократ Хаким Джеффрис, а также республиканец Эндрю Биггс. Об этом сообщается в онлайн-трансляции CNN.

Кевин Маккарти набрал в первом туре 203 голоса из 218, необходимых для победы. Его основной конкурент Хаким Джеффрис набрал 212 голосов в первом туре.

Последний раз спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре в 1923 году. Тогда для того, чтобы подобрать подходящего кандидата на эту должность, потребовалось девять туров голосования.

Анастасия Ларина