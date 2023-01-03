Глава Саратовской области принес соболезнования родным погибших в Макеевке

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным военных, погибших в результате удара украинскими войсками по зданию ПТУ в Макеевке. Ранее его пресс-служба сообщила, что среди них не было саратовских мобилизованных.

«Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были в том числе из соседнего региона — Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким»,— написал Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке. По его словам, среди расположившихся там военных были мобилизованные. 2 января Минобороны России подтвердило информацию об ударе и сообщило о 63 погибших. Ведомство не уточнило, были ли среди них мобилизованные.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил, что среди погибших были военнослужащие из его региона. Сегодня на площади Славы в Самаре провели траурный митинг в память о погибших.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко