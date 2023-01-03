Путин поручил лечить в гражданских больницах участников военной операции на Украине

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность лечения военных, принимавших участие в боевых действиях на Украине, в гражданских больницах. Документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение закреплено за Минздравом и Минобороны, ответственные за него — главы этих ведомств Михаил Мурашко и Сергей Шойгу. Они должны предоставить свои предложения к 15 января 2023 года.

Поручение выдано по итогам встречи Владимира Путина с матерями участников военной операции на Украине. Она прошла 25 ноября 2022.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко