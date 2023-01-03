Лучшие интервью «Ъ-СПб» за 2022 год

Редакция «Ъ-СПб» выбрала наиболее интересные интервью своих за 2021 год. Беседу с певицей Манижа, художником Николаем Копейкиным и актрисой Елизаветой Боярской читайте в нашей подборке.

«Все самые главные вещи с нами происходят спонтанно»

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Елизавета Боярская об участии в проекте «Желтые звезды», благотворительности и сложных ролях

В петербургской филармонии в седьмой раз пройдет проект «Желтые звезды», приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. За художественное слово в нем отвечает Елизавета Боярская: она прочтет фрагменты из «Треблинского ада» и постарается не погружаться в этот текст целиком: для таких тяжелых документальных свидетельств нужно сохранять хладнокровие.

«Очень важно сохранить внутри себя человека»

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Манижа о «Евровидении» и благотворительности в интервью «Ъ-СПб»

Звонок по «Зуму» застает ее во французской столице: балкон, солнце, звук мотороллеров — разве что утренний кофе с круассаном в кадр не вошли. Манижа много раз писала музыку за границей, но сейчас ее привели на берега Сены гораздо менее приятные события: сестра, которая давно живет там, попала в серьезную аварию, но, к счастью, сильно не пострадала. Сама Манижа остается жить в России.

«“Зенит” — отличный вариант для игроков из Бразилии, которые хотят выйти на новый уровень»

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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра о бразильцах в клубе, своем любимом игроке и том, как он познакомился с Сергеем Семаком

Один из самых колоритных помощников Сергея Семака в тренерском штабе «Зенита» — 39-летний Виллиам де Оливейра, бразильский тренер, в прошлом игрок. Он начинал карьеру на родине, затем играл за клубы Мексики, Сербии, России. В «Уфе», когда ее тренировал Семак, стал его помощником и со временем перебрался в «Зенит». Сейчас команду из Петербурга трудно представить без ассистента, прекрасно знающего русский язык и помогающего в «Зените» освоиться бразильцам, количество которых этим летом возросло до семи. В интервью “Ъ” Вильям рассказал, кто был его кумиром в детстве, какие приключения выпали на его долю в России, как он познакомился с Сергеем Семаком и почему игрокам из Бразилии полезно начинать европейскую карьеру именно с «Зенита».

«Очень боюсь, а что делать? Только дурак не боится»

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Николай Копейкин об арт-резиденции «Свиная роща», NFT-проекте и о том, как он оказался между Левитаном и Айвазовским

Художник, музыкант, галерист Николай Копейкин живет как Карлсон: мастерская его находится почти под самой крышей старинного дома на Гороховой и представляет собой шкатулку с сокровищами, где картины перемежаются с концертными нарядами, а кофемашина соседствует с… ягелем.

«Искусство не должно быть продажным»

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Андрей Кагадеев о новом альбоме «НОМа» «Воздух общий» и о том, почему он ушел из «Колдовских художников»

Музыкант, художник, режиссер, писатель Андрей Кагадеев встречает нас в своей мастерской и музыкальной студии на первом этаже бывшего доходного дома розового цвета в Гавани. Вокруг — картины хозяина, а также Кирилла Миллера и Григория Грязнова, афиши «НОМа» и The Residents. В мастерской немного не хватает черного кота Рыльцева. Из галереи «Свиное рыло» Андрей Кагадеев забрал его себе домой. Теперь Рыльцев настоящий домашний кот и лето проводит на балконе, а не в запертом помещении с закрытыми окнами.

«От Парижа до Каргополя — большой путь»

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Наталья Плеханова о Русском Севере

С 1 июля по 6 сентября в городке Каргополь Архангельской области пройдет выставка «Открытие Севера. Дивование». Кроме местного музея, в ней примут участие еще три музейных институции, в том числе Эрмитаж. Почему город с десятью тысячами населения может и должен стать культурной точкой притяжения этого лета, рассказывает идеолог фонда «Дорогами Ломоносова» и директор Principe PR Media Наталья Плеханова.

«Тень Дягилева время от времени нам указывает»

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Наталья Метелица о программе фестиваля «Дягилев. P.S.», горизонте планирования и переезде музея-квартиры Шаляпина

Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.», который в этом году пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 19 ноября, станет тринадцатым. Чертова дюжина собрала приличную жатву, программа с февраля поменялась практически целиком. Что смотреть и как существовать в новых условиях, рассказывает художественный руководитель фестиваля и директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

«Чем дальше, тем больше радости»

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Игорь Скляр о джазе, новых постановках и мистических числах

На репетиции в обычной городской квартире он курит, пьет крепкий кофе и выстраивает облако шипящих звуков — прогоняют бразильскую босанову «Chega de Saudade». Мальчишка с несоветской улыбкой, вечный исполнитель «Комарово» Игорь Скляр готовится 7 марта выступить в «Колизее» с Jazz Classic Community и программой «…for Sentimental Reasons…». В этом году мальчишке стукнет 65, но он до сих пор наизусть помнит песни, которые «снимал» в юности, и считает, что время — иллюзия.