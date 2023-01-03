Кремль пообещал предупредить о встрече Путина с руководством Госдумы

Кремль своевременно сообщит о встрече Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О подготовке такой встречи рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Сообщим о сроках своевременно»,— сказал господин Песков журналистам.

Примерные сроки и другие подробности встречи пока неизвестны. Господин Зюганов считает, что встречу нужно провести, «не откладывая», чтобы «обсудить все проблемы».

Господин Путин перенес послание Федеральному собранию на 2023 год. Источники «Ъ» сообщали, что работа над текстом послания не велась, потому что недостаточно понятна ситуация в зоне военной операции на Украине.

Подробности — в публикации «Ъ» «Он календарь перевернет».

Лаура Кеффер