Зюганов заявил о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что готовится встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом Владимиром Путиным. Он считает, что встречу нужно провести, «не откладывая», чтобы «обсудить все проблемы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовы к этому… Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций»,— сказал «РИА Новости» господин Зюганов. Примерные сроки встречи он не назвал.

По мнению лидера КПРФ, надо «подвести итоги» 2022 года. Политик назвал его «одним из самых сложных и ответственных».

В 2022 году господин Путин не выступал с посланием Федеральному собранию, его решили перенести на 2023 год. Сам президент утверждал, что «динамика событий очень большая», и «тяжело зафиксировать конкретные моменты». Источники «Ъ» сообщали, что полноценной работы над текстом послания не проводилось, поскольку недостаточно понятна ситуация в зоне проведения военной операции.

Подробности — в материале «Ъ» «Он календарь перевернет».

Лаура Кеффер