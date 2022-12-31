В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света

Украинская компания ДТЭК вводит в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света. Заявление компании приводит издание Еспресо.TV в Telegram-канале.

«Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры»,— заявляет ДТЭК, поясняя, что речь идет о возможном ракетном ударе.

Ранее «Страна.ua» сообщала о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях слышны взрывы, предположительно, там работала система ПВО. Позже киевские власти сообщили об одном погибшем, 11 пострадавших, а также разрушениях в результате атаки.

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Мария Федотова