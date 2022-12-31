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Коммерсантъ FM
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обновлено 16:51

Киевские власти сообщили об одном погибшем и разрушениях в результате обстрела

По данным Киевской городской администрации, в результате ракетной атаки в Соломенском районе был поврежден частный дом, а в Печерском районе — гостиница. Также есть разрушения в Голосеевском районе, сообщает администрация в своем Telegram-канале.

Тем временем мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщает, что в результате атаки погиб мужчина. «По информации на данный момент, в Киеве погиб пожилой мужчина, и семеро пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек — в крайне тяжелом состоянии»,— написал господин Кличко в своем Telegram-канале.

Также во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии, его госпитализируют медики, сообщает киевский мэр. Таким образом, по словам Виталия Кличко, количество пострадавших в результате атаки выросло до восьми.

Согласно обновленным данным, количество пострадавших составляет 11. «На этот час в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших»,— сообщает господин Кличко.

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Мария Федотова

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