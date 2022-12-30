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Коммерсантъ FM
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В Кремле крайне обеспокоены падением ракеты в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены падением обломков украинской ракеты на территории Белоруссии. Господин Песков отметил, что российские и белорусские военные находятся в постоянном контакте.

Обломки ракеты С-300 на территории Беларуси

Обломки ракеты С-300 на территории Беларуси

Фото: «Белорусский силовик» / Telegram

Обломки ракеты С-300 на территории Беларуси

Фото: «Белорусский силовик» / Telegram

«В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров. Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверенный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться (с Белоруссией.— "Ъ") самой чувствительной информацией»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Накануне, 29 декабря, около 10:00 (совпадает с мск) вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области упала ракета. Населенный пункт расположен в 15 км от границы с Украиной. Обломки предположительно принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

В минобороны Белоруссии назвали две причины падения обломков ракеты на территорию страны: неисправность ракеты или преднамеренная провокация вооруженных сил Украины.

Белоруссия стала третьей страной, не участвующей напрямую в боевых действиях на Украине, куда залетела ракета. 15 ноября в результате падения ракеты на польскую деревню Пшеводув погибли два гражданина Польши. 5 декабря неразорвавшаяся ракета была обнаружена на севере Молдавии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белоруссии прилетело».

Милена Костерева

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