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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о предотвращенном на Кавказе теракте украинских спецслужб

ФСБ сообщила, что в Северокавказском федеральном округе задержан агент украинских спецслужб. Он прибыл в Россию «по каналу трудовой миграции» и планировал теракт. В какой день он был задержан не уточняется. ФСБ сообщает лишь, что это случилось в декабре.

Мужчина, как уточняет спецслужба, является гражданином Украины и сторонником идей украинского национализма. На опубликованном ФСБ видео задержанный говорит, что «был против специальной военной операции и хотел провести теракт на территории СКФО».

ФСБ только за последние несколько дней сообщала о предотвращении нескольких терактов. 28 декабря ведомство рассказало об убийстве двух боевиков в Кабардино-Балкарии, утверждалось, что они готовили теракт по заданию Украины. 26 декабря сообщалось об убийстве четырех человек при попытке пройти через границу со стороны Украины. 23 декабря ФСБ заявила о задержании жителей трех регионов, которые, по версии спецслужб, работали на Украину.

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