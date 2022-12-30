Треть граждан ЕС считают, что Европа сильнее пострадала от санкций, чем Россия

Согласно опросу будапештского исследовательского центра Szazadveg, 53% граждан стран Евросоюза (ЕС) считают, что антироссийские санкции нанесли ущерб и европейской, и российской экономике. 37% респондентов убеждены, что ограничения сильнее вредят ЕС. 10% заявили, что в основном от санкции пострадала Россия.

Опросе проводился с 13 октября по 7 декабря. В нем участвовали не менее 1 тыс. человек из каждой страны ЕС.

Об ущербе для ЕС говорили в основном жители Греции (55%), Кипра (54%), Венгрии (52%). Меньше всего сторонников этой точки зрения в Дании (19%), Финляндии (20%), Эстонии и Польше (в обеих по 24%). Как отмечают исследователи, по мнению европейского общественного мнения, первоначальные ожидания относительно вреда санкций для России, не оправдались.

Как показал опрос, 72% граждан ЕС ожидают рецессии в 2023 году. 23% респондентов назвали снижение экономических показателей проблемой. Доля тех, кто считает, что рецессии в следующем году можно избежать, составляет в среднем всего 5% в ЕС. Ниже всего эта доля в Италии, Португалии и Швеции (во всех трех странах — 4%).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно призывал ЕС отменить введенные ограничения. Он также считает, что нужно готовиться к «затяжной войне» в Европе из-за ошибочных действий властей ЕС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».