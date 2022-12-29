Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС

Правительство России продлило запрет на въезд фур из стран, которые ранее ввели аналогичные ограничения против России. Запрет будет действовать до 30 июня 2023 года.

Ограничения не касаются перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Под запрет также не попадают грузы, которые ввозят через границу России и Белоруссии.

10 октября в России ввели запрет на въезд грузового автотранспорта из Евросоюза и других недружественных стран. Грузы из ЕС могут ввезти в Россию только после их перегрузки на фуры с российскими номерами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месяц перегрузки».

Олеся Павленко