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Коммерсантъ FM
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Путин и Си проведут переговоры 30 декабря по видеоконференцсвязи

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут переговоры по видеоконференцсвязи завтра, 30 декабря. Они обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по поводу острых региональных проблем РФ и КНР, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ в 2019 году

Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В первую очередь, речь пойдет о двусторонних российско-китайских отношениях, вы знаете, что стремительный рост объема товарооборота происходит. Конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам, среди которых есть и те, которые ближе к нам, к России, есть и те, которые ближе к Китаю. В духе настоящего стратегического партнерства наши лидеры будут эти проблемы обсуждать»,— сказал пресс-секретарь.

Переговоры пройдут в первой половине дня, заявил господин Песков. Он уточнил, что публичным будет только обмен приветственными репликами лидеров, а затем разговор продолжится в закрытом формате.

21 декабря Си Цзиньпин встретился с Дмитрием Медведевым в Китае. Господин Медведев передал лидеру КНР послание президента Владимира Путина. Си Цзиньпин по итогам встречи заявил, что Пекин готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. 25 декабря министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения Пекина с Москвой тверды, как монолит. По его мнению, они не подвержены провокациям, вмешательству и изменениям конъюнктуры.

Об отношениях России и Китая — в публикации «Ъ» «Пекинский связной».

Эрдни Кагалтынов

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