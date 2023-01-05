Итоги-2022: кто так говорит

Вспоминаем, как первые лица Удмуртии прокомментировали запоминающиеся события уходящего года. О том, почему собран вещмешок главы Удмуртии, где лучше пришвартовывать яхты, из-за чего банки завидуют администрации района и почему Ксения Собчак отказалась пройти этапный путь в регионе, — в материале «Ъ-Удмуртия».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мой вещмешок собран»

Наибольшее количество ярких фраз в 2022 году традиционно произнес глава Удмуртии Александр Бречалов. Так, в октябре глава республики прокомментировал бронь сотрудников предприятий от частичной мобилизации. Тогда Александр Бречалов заявил, что страна «переживает сложные времена», а правительство определяет категории граждан, на которые распространяется бронь. В частности, в их числе оказались заводчане.

«Что касается всех остальных, в том числе и госслужащих, брони нет! Мой вещмешок собран, и если будет указ верховного главнокомандующего, я окажусь там, где я нужен»,— отметил господин Бречалов.

«Не вынуждайте приходить к кадровым решениям»

В августе Александр Бречалов раскритиковал работу главы Ижевска Олега Бекмеметьева и столичной администрации. Поводом для выговора стал объезд территории, в ходе которого главе региона рассказали о плохом состоянии остановки и незаконной торговле алкоголем в соседнем минирынке. Руководитель региона также назвал провальным с точки зрения уборки снега и покоса травы зимний и летний сезоны.

По словам Александр Бречалова, в районах Ижевска нет хозяйственников, а многие вопросы лежат в плоскости дисциплинированного выполнения своих функциональных обязанностей.

«Олег Николаевич, перебор. Я вам предупреждение делаю, и оно последнее. Всегда поддерживал город и команду, и буду поддерживать. Но вы знаете: есть вопросы — дорогу построить или ливневку отремонтировать, а есть просто безответственность. Еще раз: последнее предупреждение, не вынуждайте меня приходить к кадровым решениям по вам и вашей команде»,— заключил господин Бречалов.

«Перевозите бизнес к нам»

В конце декабря Александр Бречалов выступал в госсовете Удмуртии с ежегодным докладом о положении в регионе. Глава республики призвал использовать вызовы и возможности для развития, а также отметил, что в Удмуртии есть порядка 300 тыс. кв. м площадей для ведения бизнеса и создания промышленных предприятий.

«Мы открыты для сотрудничества даже с теми, кто оказался не у дел из-за решений США и Евросоюза. Перевозите бизнес к нам, у нас есть не только где перезимовать, но и развивать свои компании»,— сказал господин Бречалов.

«Московская команда, как все и хотели, уходит»

В декабре глава Удмуртии в ходе прямой линии рассказал о назначении бывшего главы Сарапульского района Игоря Асабина на должность и.о. заместителя председателя правительства республики, курирующего строительство и дороги. Ранее правительство покинул один из ближайших соратников Александра Бречалова Михаил Хомич.

«Московская команда, как все и хотели, постепенно уходит, а местные занимают позиции. И здорово, очень много классных ребят пришло на позиции муниципалитетов, глав городов и министерств»,— прокомментировал назначение глава региона.

«Вы чего не выскажитесь-то?»

Кроме того, в ходе прямой линии глава Удмуртии ответил на вопрос журналистки о том, можно ли считать тревожным «звоночком» то, что большое число депутатов госсовета региона проголосовали против назначения Эльвиры Пинчук на должность вице-премьера республики. Александр Бречалов заявил, что количество депутатов не отражает ее отношение, вовлеченность и ответственность.

Как отметил глава региона, «звоночек» заключается в том, что депутаты не высказали свои вопросы во время официального представления в госсовете. «Я каждого спрашивал, какие есть вопросы, а еще лучше — какие предложения. Один депутат эмоционировал, повторял через предлог "Медицина развалена, медицина развалена". На вопрос, что делать, ответил — это ваша работа. Другой более-менее дельные предложения внес, и все. Эти 13 проголосовавших, вы чего не выскажитесь-то? Я сейчас не иронизирую, я считаю, что такой должен быть диалог. Нам нужна обратная связь, и не просто критика»,— рассказал Александр Бречалов.

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«Каракулино — безопасная гавань для яхт»

В апреле на фоне сообщений об аресте за рубежом яхт российских бизнесменов первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов предложил владельцам судов оставлять их в республике. В частности, речь шла о селе Каракулино, расположенном на берегу реки Камы.

«Пока во всем мире продолжают арестовывать яхты, напоминаю — у нас есть Каракулино. Лодочные станции в Каракулино — безопасная гавань для ваших яхт. Ждем открытия навигации!»,— отметил господин Сунцов.

«Банки просто завидуют этому списку!»

В конце декабря первый вице-премьер Удмуртии раскритиковал работу муниципалитета с инвестором, который представил свой бизнес-план по строительству туристического комплекса. Администрация района вынесла список дополнений из 100 пунктов. Среди необходимой дополнительной документации оказались статьи из журналов и газет о деятельности предприятия, перечень конкурентов, их сильные и слабые стороны, а также возможная реакция.

«Итого пять страниц! Банки просто завидуют этому списку. На ум приходит только фраза: "Чужой еды не надо нам, пусть нет, зато своя!"»,— написал господин Сунцов.

При этом первый вице-премьер Удмуртии отметил, что властям республики предстоит много работы для создания по-настоящему привлекательного инвестклимата. «Все, что выше, — это наша недоработка»,— подчеркнул Константин Сунцов.

«Судейством это мало можно назвать, больше произвол»

В августе руководство команды «Зенит-Ижевск» обратилось к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову «по факту необъективного судейства» на выездном матче очередного тура Первенства России среди клубов Второй лиги с «Челябинском». Игра закончилась со счетом 3:2.

Футбольный клуб потребовал провести служебную проверку. На пресс-конференции главный тренер команды Андрей Блажко заявил, что судейство было нечестным.

«Во втором тайме игра полностью поменялась с точки зрения судейства, потому что судейством, так скажем, это мало можно назвать, больше это был произвол. Непонятные решения судейской бригады, которые провели к непонятному пенальти»,— отметил господин Блажко.

В частности, футбольный клуб направил 13 спорных фрагментов игры.

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«Сохранять разумную приверженность маскам»

В июне в Удмуртии отменили обязательный масочный режим из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Однако, как пояснила и.о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова, ковид не исчез, а вероятность прихода новой волны сохраняется.

Использовать маски рекомендовали пожилым людя, гражданам с хроническими заболеваниями и беременным. Для остальных в обновленном распоряжении главы республики оставили отсылку к требованиям Роспотребнадзора.

«Поэтому я хочу призвать наших граждан заботиться о своей безопасности и сохранять разумную приверженность маскам. Не обязательно носить их постоянно, но для людей старшего возраста, с хроническими заболеваниями, беременных женщин рекомендуется надевать маску в общественном транспорте, в поликлиниках, в местах, где есть большие скопления людей. Берегите себя и оставайтесь здоровы!»,— пояснила госпожа Якимова.

Софья Лямина