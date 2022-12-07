Игоря Асабина назначат и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии по блоку строительства

Глава Сарапульского района Игорь Асабин будет назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии, курирующего строительство и дороги. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в рамках прямой линии.

«Человек очень опытный, сам по профессии строитель. У него хороший результат по району, он долго руководит. Московская команда, как и все хотели, постепенно уходит, а местные занимают позиции. И здорово, очень много классных ребят пришло на позиции муниципалитетов, глав городов и министерств»,— отметил глава региона.

Напомним, эта должность остается вакантной после ухода Евгения Поздеева. Он освободил должность 7 октября.