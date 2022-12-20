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Глава Удмуртии предложил «оказавшимся не у дел из-за решений США» компаниям перевезти бизнес в регион

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил владельцам бизнеса, которые оказались «не у дел из-за решений США и Евросоюза», перевезти бизнес в республику. Об этом глава региона заявил в ходе ежегодного доклада в госсовете Удмуртии о положении в регионе.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Призываю всех вас: давайте использовать вызовы и возможности. У нас 300 тыс. кв. м площадей для ведения бизнеса и создания промышленных предприятий. Мы открыты для сотрудничества даже с теми, кто оказался не у дел из-за решений США и Евросоюза. Перевозите бизнес к нам, у нас есть не только где перезимовать, но и развивать свои компании»,— сказал господин Бречалов.


Глава региона подчеркнул, что правительство Удмуртии «с оптимизмом смотрит в будущее». «Максимальные усилия вложим в развитие экономики, создание новых рабочих мест. Продолжим реализацию национальных проектов, государственных программ»,— отметил Александр Бречалов.

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