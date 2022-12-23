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Первый вице-премьер Удмуртии раскритиковал работу муниципального образования с инвестором

Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов раскритиковал работу муниципального образования с инвестором, который представил свой бизнес-план по строительству туристического комплекса. Как отметил в Telegram первый вице-премьер региона, администрация района вынесла список дополнений из 100 пунктов к бизнес-плану.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

В частности, инвестора попросили дополнить документацию статьями из журналов и газет о деятельности предприятия, указать перечень конкурентов, их сильные и слабы стороны, а также возможную реакцию. Кроме того, предпринимателя попросили добавить заявления о его экологической политике, отразить изменения курса рубля к доллару и инфляцию, на основе которых считали финансовые показатели проекта.

«Итого пять страниц! Банки просто завидуют этому списку. На ум приходит только фраза: "Чужой еды не надо нам, пусть нет, зато своя!"»,— написал господин Сунцов.

При этом первый вице-премьер Удмуртии отметил, что властям республики предстоит много работы для создания по-настоящему привлекательного инвестклимата. «Все, что выше, — это наша недоработка. Мы уже делаем многое: убрали комиссии в некоторых городах, миллион требований к проектам. Но вот такие ситуации на местах встречаются»,— рассказал Константин Сунцов.

Отметим, что в сообщении не указано наименование муниципального образования.

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