Лавров: Греция помнит об обязательствах не передавать другим странам С-300

Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 другим странам, греческая сторона ответила, что помнит об этом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва тщательно следит за выполнением обязательств, отметил он. Так господин Лавров прокомментировал недавние сообщения о том, что Греция собирается передать Украине свои С-300.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

«Мы тщательно следим за этого рода вещами. Особенно та же проблема положения о запрете на передачу наших вооружений кому бы то ни было касается и большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора»,— заявил министр в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» (цитата по «РИА Новости»).

«Мы поручили нашему послу, он обратился в министерство иностранных дел Греции, министерство обороны Греции и напомнил, что эти системы переданы Греции»,— сообщил Сергей Лавров. «По контракту, который обеспечил эту сделку, Греция не имеет права никому их передавать без нашего согласия»,— отметил он. Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а «они сказали, что помнят об этом», заявил господин Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возможности поставок российских ЗРК С-300 Украине в обмен на американские Patriot. Она отметила, что подобное нарушило бы договоренности между Москвой и Афинами. При этом 21 декабря Греция официально заявила, что правительство не обсуждает отправку ЗРК Украине.

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Мария Федотова