Песков: Россия непричастна к кризису в Косово, но поддерживает Сербию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неверным мнение о дестабилизирующей роли России в ситуации вокруг Косово. Он отметил, что у России и Сербии «тесные союзнические отношения».

По его словам, Россия внимательно следит, «как обеспечиваются права сербов», и поддерживает действия Белграда. «Естественно, Сербия — это суверенная страна, и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. «Россия очень внимательно следит за тем, что происходит, как обеспечиваются права сербов. И, конечно, мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются»,— добавил он.

Очередное обострение началось на севере Косово в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенной сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности. Премьер Косово Альбин Курти на прошлой неделе заявил, что Россия хочет «разжечь войну» на Балканах.

О развитии ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Сербы подтянулись в Рашку».

Лаура Кеффер