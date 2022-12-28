Песков: запрет на продажу нефти по предельным ценам касается и действующих контрактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о запрете торговли нефтью по предельным ценам на нее распространяется и на действующие контракты, если там есть такой пункт. Он также прокомментировал ограничения на цены на газ в Евросоюзе. По его словам, говорить о каких-либо мерах в ответ на это пока рано.

«Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры — так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Он добавил, что Россия не проводила консультации с ОПЕК+ при принятии запрета. Однако, по его словам, вице-премьер России Александр Новак «находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+».

«Если там содержится ссылка на некий "потолок цены", то конечно. Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется»,— добавил Дмитрий Песков.

Господин Песков добавил, что говорить о возможном ответе России на установку потолка цен на газ пока рано. «Ситуация анализируется, и, разумеется, после того, как анализ будет завершен, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги»,— пояснил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть странами Запада. Документ запрещает продажу российских нефти и нефтепродуктов, если физлица и юрлица прописывают в контрактах потолок цен. Поставки по таким соглашениям возможны после получения специального разрешения от президента России. Указ будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

Ранее Совет Европы утвердил потолок на цену газа на уровне €180 за МВт•ч (около €1,85 тыс. за 1 тыс. куб. м). Он начнет действовать с 15 февраля 2023 года при условии, что фьючерс на крупнейшем европейском газовом хабе TTF в течение трех дней не только превысит этот уровень, но и оторвется от цен СПГ больше чем на €35. Ограничения касаются всего трубопроводного газа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Потолок им не указ».

Олеся Павленко