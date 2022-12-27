СвЖД назначила новые пригородные поезда

На Свердловской железной дороге (СвЖД) с 1 января 2023 года назначены новые пригородные поезда: Серов – Карпинск, где ранее не осуществлялось пригородное железнодорожное сообщение, а также дополнительный поезд сообщением Егоршино – Алапаевск. Поезда будут курсировать ежедневно. Перевозчик — АО «Свердловская пригородная компания» (СПК), сообщила пресс-служба СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пригородный поезд №6955 Серов – Карпинск будет отправляться в 17:35, прибывать в 18:47. Обратный рейс №6956 будет отправляться в 6:01, прибывать в 7:14. Время в пути составит 1 час 12 минут. Остановки предусмотрены на станциях Серов-Заводской, Серов-Сортировочный, Источник, о.п. Лобик, Красный Железняк, Воронцовка. Стоимость проезда по полному тарифу 108 руб.

Пригородный поезд №6789 Егоршино – Алапаевск будет отправляться в 12:24, прибытие запланировано на 13:40. Обратная отправка из Алапаевска состоится в 13:54, прибытие в Егоршино — в 15:09. Время в пути составит 1 час 15 минут. Предусмотрены остановки на о.п. 125 км, Зыряновский, Коптелово, Катышка, Самоцвет, о.п. 161 км, о.п. Незевай, о.п. Лисава.

Кроме того, с 1 января будет увеличена частота курсирования «Ласточек» сообщением Екатеринбург – Качканар до пяти рейсов в день. До станции Качканар будет продлен маршрут №7065/7070 Екатеринбург – Нижний Тагил – Екатеринбург. Отправление из Екатеринбурга в 14:38, из Качканара — в 14:51.

Напомним, в период новогодних и рождественских праздников на СвЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования, так как в этот период наблюдается повышенный спрос пассажиров на поездки. Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января. Всего в дополнительных поездах будет обеспечено около 4,5 млн мест.

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Диана Сунагатуллина