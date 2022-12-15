СвЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздников на Свердловской железной дороге (СвЖД) назначены дополнительные поезда дальнего следования. Как пояснили в пресс-службе СвЖД, в этот период наблюдается повышенный спрос пассажиров на поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перевозки будет осуществлять Уральский филиал федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество ОАО «РЖД»). С 27 декабря по 9 января дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать по направлениям:

Екатеринбург — Москва

Екатеринбург — Санкт-Петербург

Пермь — Москва

Тюмень — Москва

Екатеринбург — Нижневартовск

Тюмень — Оренбург

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января. Всего в дополнительных поездах будет обеспечено около 4,5 млн мест. Напомним, на СвЖД в ноябре перевозки пассажиров выросли почти на 29%.

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Диана Сунагатуллина