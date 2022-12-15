Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СвЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздников на Свердловской железной дороге (СвЖД) назначены дополнительные поезда дальнего следования. Как пояснили в пресс-службе СвЖД, в этот период наблюдается повышенный спрос пассажиров на поездки.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перевозки будет осуществлять Уральский филиал федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество ОАО «РЖД»). С 27 декабря по 9 января дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать по направлениям:

  • Екатеринбург — Москва
  • Екатеринбург — Санкт-Петербург
  • Пермь — Москва
  • Тюмень — Москва
  • Екатеринбург — Нижневартовск
  • Тюмень — Оренбург

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января. Всего в дополнительных поездах будет обеспечено около 4,5 млн мест. Напомним, на СвЖД в ноябре перевозки пассажиров выросли почти на 29%.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...