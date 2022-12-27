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Коммерсантъ FM
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Минприроды ждет увеличения запасов нефти в 2022 году на 600 млн т

По итогам 2022 года прирост запасов нефти и конденсата за счет геологоразведки может достичь 600 млн тонн, природного газа — 675 млрд куб. м, сообщили в Минприроды. По предварительным данным, инвестиции недропользователей в геологоразведку углеводородов выросли до 390 млрд руб. В прошлом году прирост составил 315 млрд руб., передает ТАСС.

С 5 декабря введено эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня действует ценовой потолок на морские поставки этого топлива, максимальна цена — $60 за баррель. Глава Минфина Антон Силуанов допускал, что Россия снизит добычу нефти. Вице-премьер Александр Новак говорил, что сокращение добычи в начале 2023 года может составить 5–7%. Россия готовит ответные меры.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Нефтяному потолку подбирают контрмеры».

Лаура Кеффер

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