Медфракция Екатеринбурга направила свыше 30 млн рублей на помощь военным за период СВО

Депутаты медицинской фракции Екатеринбурга направили более 30 млн руб. на гуманитарную помощь и спецтехнику для военнослужащих, участвующих или готовящихся к участию в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Всего за восемь месяцев было отправлено 20 грузовиков для военных по разным направлениям: в учебным центр в Елани, в воинскую часть в Чебаркуле, в 32-й военный городок, в военный окружной госпиталь и непосредственно на Донбасс, сообщили в пресс-службе медфракции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба медицинской фракции в думе Екатеринбурга Фото: Пресс-служба медицинской фракции в думе Екатеринбурга

Сегодня депутаты отправили еще несколько машин гуманитарной помощи и спецтехники на общую сумму 3,5 млн руб. для военнослужащих в зоне боевых действий. Глава медфракции Алексей Вихарев и депутат Виктория Ивачева через окружной Дом офицеров направили медикаменты, антисептики, а также тонометры и термометры. «Передали лекарства мобилизованным парням. Средства для перевязки, обезболивающие, жаропонижающие и многое другое. Сейчас зима, морозно. Бойцы простывают, болеют. Медикаменты помогут сохранить здоровье и подлечиться, когда это необходимо. Всегда приятно, если кто-то заботится, когда мы болеем. Нашим ребятам такая забота важна и нужна втройне»,— отметил Алексей Вихарев. Ранее по запросу разведчиков были приобретены жгуты по типу турникет, медикаменты и средства для перевязки, а также несколько прицелов с кронштейнами, тепловизоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава медфракции в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев

Фото: Пресс-служба медицинской фракции в думе Екатеринбурга Глава медфракции в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев

Фото: Пресс-служба медицинской фракции в думе Екатеринбурга

По просьбе благотворительного фонда ветеранов и инвалидов ВМФ «Экипаж», председатель медфракции направит также партию спецтехники бригаде морской пехоты на Донбасс. Как отметил председатель фонда Евгений Прибавкин, список необходимых вещей и оборудования был предварительно согласован с военнослужащими: генераторы, рации, топоры, лобзики и другие предметы.

Кроме того, в Дом офицеров отправлены вещи из пунктов сбора гражданской помощи мобилизованным и военнослужащим. Были также переданы две коробки с новогодними подарками для детей Донбасса. До Нового года депутаты планируют совершить еще несколько отправок.

Ранее депутаты медфракции отправили мобилизованным Екатеринбургского гарнизона груз с бытовыми предметами и снаряжением.

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Ирина Пичурина