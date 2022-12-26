В Тыграй прибыла первая за два года конфликта делегация федеральных властей Эфиопии

Официальная делегация федерального парламента и правительства Эфиопии прибыла в город Мэкэле, столицу эфиопского штата Тыграй, впервые за два года конфликта с местными повстанцами. Об этом сообщили местные СМИ. Сейчас Тыграй находится под контролем повстанцев из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Как сообщается телеканал Fana TV, в официальную делегацию вошли спикер Совета народных представителей (нижняя палата парламента) Тагессе Чафо, советник по национальной безопасности премьер-министра Эфиопии Редван Хусейн и несколько министров. Они прибыли в аэропорт Мэкэле, их встретил член исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда.

Ожидается, что в Мэкэле пройдут переговоры по началу диалога между властями Эфиопии и НФОТ. Встреча стала возможна после консультаций в Найроби, столице Кении, они прошли на прошлой неделе.

В ноябре 2020 года власти Эфиопии объявили военную операцию из-за нападения на правительство Народного фронта освобождения Тыграя, который доминировал в политической жизни Эфиопии до 2012 года. Летом 2021-го было объявлено прекращение огня. Позже НФОТ установил контроль над частью Тыграя. Весной 2022 года власти Эфиопии ввели бессрочное гуманитарное перемирие для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. В марте стороны договорились о перемирии, а в октябре — о начале мирных переговоров.

О ситуации в Тыграе — в материале «Ъ» «Как поссорились амхарцы и тиграи».

Олеся Павленко