Как поссорились амхарцы и тиграи

2 ноября, после двух лет войны, федеральное правительство Эфиопии и Народный фронт освобождения Тыграй заключили соглашение о долгосрочном прекращении огня, а 12 ноября подписали «дорожную карту» по его исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Провинция Тыграй входила в состав Эфиопии еще со Средних веков, но власть в стране почти всегда принадлежала амхарцам

Фото: Alet Pretorius / Gallo Images / Getty Images Провинция Тыграй входила в состав Эфиопии еще со Средних веков, но власть в стране почти всегда принадлежала амхарцам

Фото: Alet Pretorius / Gallo Images / Getty Images

Для многих это стало неожиданностью: еще в октябре федеральные войска предприняли мощное наступление на мятежную провинцию Эфиопии и генсек ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал братские народы прекратить боевые действия. Каковы причины конфликта и есть ли предпосылки к тому, что мир будет долгим?

История гражданской войны

Тучи на северо-востоке страны начали сгущаться во второй половине 2020 года. А осенью приготовления к войне заметили даже в Евросоюзе. 2 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что события в Эфиопии вызывают серьезную озабоченность, и потребовал от сторон снизить напряженность. А Дебрецион Гебремикаэль, на тот момент председатель Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) и президент провинции Тыграй, сообщил журналистам, что Национальные силы обороны Эфиопии готовят нападение на регион.

Противоречия между правившим в Тыграе НФОТ и федеральным правительством нарастали давно. Лидеры НФОТ отказались вступить в новую политическую партию, организованную премьер-министром Абием Ахмедом Али вместо прежнего правящего коалиционного блока. Когда в 2018 году, через три месяца после прихода Абия к власти, на него было совершено покушение, руководство Тыграя отказалось выдать федералам виновника — Гетачеу Асеффу, бывшего главу Национальной службы разведки и безопасности Эфиопии, подозреваемого в причастности к преступлению.

Отношения особенно накалились в сентябре 2020 года, когда эфиопское правительство, ссылаясь на пандемию коронавируса, отменило федеральные и региональные выборы, а тиграйское руководство, несмотря на прямой запрет премьера Абия, свои региональные выборы все же провело. Центральная власть результаты выборов не признала, и глава правительства двинул на Тыграй войска из провинций Оромия и Сомали.

Впрочем, тиграи нанесли упреждающий удар. 3 ноября вооруженное крыло НФОТ предприняло дерзкую вылазку против северного командования Национальных сил обороны Эфиопии в административном центре провинции Тыграй — городе Мэкэле, захватив тяжелое вооружение.

В ответ премьер Абий Ахмед, лауреат Нобелевской премии мира за урегулирование конфликта с Эритреей, отдал приказ о наступлении на Тыграй для восстановления там власти центрального правительства. Он обещал быструю и бескровную победу, но блицкрига не получилось. Как пишет Джейсон Берк в статье «Взлет и падение НФОТ: от повстанцев к правителям и обратно» (The Guardian), правительственным войскам потребовалось три недели, чтобы приблизиться к Мэкэле на расстояние пушечного выстрела, и лишь 28 ноября они начали штурм тиграйской столицы. Врачи местной больницы засвидетельствовали артобстрел, сообщив, что огонь велся не только по позициям НФОТ, но и по мирным кварталам. В тот же день Мэкэле был взят. Силы НФОТ отступили из города, объявив о начале партизанской войны.

Несколько месяцев бойцы НФОТ совершали небольшие вылазки, собираясь с силами, и уже 28 июня 2021 года не только выбили правительственные войска из Мэкэле, но и захватили приграничные эфиопские деревни. А в ноябре 2021 года НФОТ совместно с Фронтом освобождения Оромо предпринял наступление на столицу Эфиопии — Аддис-Абебу. Несколько недель спустя правительственные войска остановили наступавших меньше чем в 150 километрах от столицы, а затем отбросили их обратно в Тыграй, в их горные лагеря. Как сообщает The New York Times, не последнюю роль в этом успехе сыграли боевые дроны, закупленные Эфиопией у Саудовской Аравии, Турции и Ирана.

После этого активные боевые действия практически не велись, хотя стороны до последнего времени продолжали обмениваться ударами.

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Корни конфликта

Почему же нынешний премьер Эфиопии Абий Ахмед Али так невзлюбил тиграев и основанный ими Народный фронт освобождения? Некоторые эксперты считают, что его цель — доступ к земельным ресурсам Тыграя и контроль над ними, ведь провинция всегда была главным сельскохозяйственным регионом страны (Логан Кобб. Кризис в Эфиопии: обзор конфликта в Тыграе. Блог Института прав человека Алабамского университета в Бирмингеме).

Истинные цели Абия куда шире, уверен Касахун Мэллесэ, доцент прикладной экономики Университета штата Орегон («Война Тыграя против Эфиопии не за автономию. Она за экономическое господство», foreignpolicy.com). По его мнению, эфиопский лидер стремится уничтожить НФОТ как политическую силу, полностью лишить его политической власти, убрать его представителей из руководства провинции Тыграй и по-новому распределить природные ресурсы и финансовые потоки. В конечном счете, считает ученый, это сражение за контроль над экономикой Эфиопии, ее природными ресурсами, за те миллиарды долларов, которые страна ежегодно получает от международных доноров и кредиторов.

Доступ к этим богатствам имеет тот, кто возглавляет федеральное правительство. В течение 28 лет, пока премьерское кресло занимал тиграй Мелес Зенауи, все это контролировал Народный фронт освобождения Тыграй.

Конечно, официально страной правил Революционно-демократический фронт эфиопских народов (РДФЭН), представлявший собой коалицию НФОТ, Эфиопского народно-демократического движения, Демократической организации народов оромо и Южно-эфиопского народно-демократического фронта. Но коалиция эта возникла по инициативе НФОТ, и тиграи играли в ней ведущую роль.

НФОТ господствовал в Эфиопии с 1991 года, когда в результате гражданской войны РДФЭН сверг диктатора Менгисту Хайле Мариама. Но возник он еще в 1975 году в ответ на «революцию» 1974 года, в ходе которой был свергнут император Хайле Селассие I, а власть в стране перешла к Временному военно-административному совету (Дерг) во главе с Менгисту. Многим оппозиционным силам, не получившим представительства в органах новой власти, этот госпереворот не понравился. В стране вспыхнула гражданская война. И основной движущей силой в ней стали вооруженные группировки Эритреи и Тыграя.

Провинция Тыграй входила в состав Эфиопии еще со Средних веков и всегда чувствовала свое зависимое положение, ведь власть в стране за редким исключением принадлежала куда более многочисленным амхарцам. Тиграи и амхарцы — родственные народы, наследники древнего государства Аксум, на обломках которого в XI веке возникли государственные образования, ставшие провинциями современной Эфиопии, в том числе Амхара и Тыграй.

Почему амхарцы получают все, а тиграи — ничего? Они тоже имеют право на власть. Ну или хотя бы на самоопределение. Под этим лозунгом, в сущности, и возник НФОТ. В 1978 году, по оценкам американских спецслужб, в организации состояло уже около 2 тыс. бойцов, а через два года — в два раза больше. В своей пропаганде лидеры НФОТ неизменно упирали на то, что диктаторская политика Менгисту, ориентировавшегося на СССР, представляет угрозу для местных традиций и национальной автономии.

В конце 1980-х годов НФОТ практически взял под контроль родной Тыграй. Но амбиции его лидеров распространялись и на центральную власть, поэтому в 1989 году они предложили создать повстанческое движение, которое объединило бы все национальные группировки Эфиопии. Так возник РДФЭН. Возглавил его Мелес Зенауи, тогдашний руководитель НФОТ.

В мае 1991 года отряды РДФЭН заняли Аддис-Абебу. Мелес Зенауи стал президентом Эфиопии. Ключевые посты распределили между своими. Так, Дебрецион Гебремикаэль, соратник Мелеса, был назначен заместителем главы Национальной службы разведки, а затем, как бывший радист, повышен до министра коммуникацией и информационных технологий. Нынешний гендиректор Всемирной организации здравоохранения тиграй Тедрос Аданом Гебрейесус тоже входил в число лидеров НФОТ и при Мелесе Зенауи много лет служил министром здравоохранения, пишет Касахун Мэллесэ.

Ключевые посты в армии и спецслужбах позволили лидерам НФОТ получить контроль над экономикой и природными ресурсами и возможность распоряжаться иностранной помощью и кредитами, продолжает господин Касахун. По его данным, НФОТ контролировал практически все отрасли эфиопской экономики через компании, входившие в корпорацию под названием «Фонд целевого капитала для восстановления Тыграя» (EFFORT), крупнейшую в стране. Буквально до последнего времени во главе EFFORT стояла вдова Мелеса Зенауи — Азеб Мэсфын.

НФОТ прибрал к рукам и земельные ресурсы благодаря тому, что конституция 1994 года установила государственную собственность на землю. Правительственные чиновники немедленно передали все плодородные земли на юге в долгосрочную аренду зарубежным и отечественным инвесторам, заработав на этом миллиарды долларов, утверждает Касахун Мэллесэ.

НФОТ активно вмешивался в деятельность общественных институтов, считает ученый. Именно поэтому оба последних патриарха — абуна Павел, возглавлявший Эфиопскую православную церковь до 2012 года, и абуна Матфий, занимающий этот пост сейчас,— по национальности тиграи. НФОТ пытался повлиять на выборы Высшего совета по исламским делам, что встретило сопротивление исламских активистов и широкомасштабные протесты мусульман.

Тиграи лишаются власти

Мелес Зенауи скоропостижно скончался в 2012 году, а его преемник Хайлемариам Десалень, правивший до 2018 года, оказался слабым политиком, неспособным справиться с возросшим общественным напряжением. К тому времени в обществе накопилось недовольство, особенно среди наиболее многочисленных эфиопских народов — амхарцев и оромо, отодвинутых от кормушки. Именно их представители в конце концов разрушили гегемонию НФОТ. Лидеры Национально-демократического движения амхара и Демократической организации народа оромо, входивших в РДФЭН, до этого игравшие подчиненную роль, тайно объединились, приведя к власти Абия Ахмеда Али, наполовину оромо, наполовину амхарца, занявшего в 2018 году премьерское кресло, пишет Джейсон Берк.

С момента прихода к власти все усилия нового премьера были направлены на то, чтобы лишить НФОТ экономической власти в стране и политического влияния даже в провинции Тыграй.

Он инициировал приватизацию госкомпании Ethio Telecom, Эфиопской сахарной корпорации и компаний энергетического сектора с активами более $7 млрд. В 2020 году ЦБ Эфиопии выпустил новую купюру в 200 быров, а также изменил внешний вид банкнот в 10, 50 и 100 быров. По заявлению премьера, это сделано для борьбы с коррупцией и контрабандой, а также для контроля за наличными, принадлежащими бывшим правительственным чиновникам и их компаниям, которые, по мнению властей, используются для теневой торговли и незаконной деятельности. 17 ноября 2020 года генпрокурор Эфиопии объявил, что правительство заморозило банковские счета 34 таких компаний за финансирование «этнических выступлений и террористической деятельности, связанной с оказанием финансовой помощи НФОТ, уклонением от уплаты налогов и коррупцией».

А начал Абий с того, что выпустил политзаключенных, позволил вернуться оппозиционерам, отменил цензуру. А затем принял все меры к тому, чтобы подорвать господство НФОТ в органах госбезопасности. Он сместил с должности главу Национальной службы разведки и безопасности Эфиопии Гетачеу Асеффу, наводившего на всех страх, и заменил командующего вооруженными силами. Несколько генералов были арестованы по обвинению в получении взяток («Взлет и падение НФОТ»). Реформа вооруженных сил и службы безопасности предусматривала, в частности, более сбалансированный национальный состав. Все эти действия не оставили у лидеров НФОТ сомнений в том, что Абий представляет серьезную угрозу их влиянию в эфиопской экономике, политике и вооруженных силах. И они начали действовать, рассчитывая вернуть былое могущество.

Но в конце концов НФОТ фактически пришлось сдаться. В соответствии с подписанным перемирием в провинции Тыграй восстанавливается централизованное правление, а НФОТ примет участие в формировании временных органов власти. Кроме того, власти гарантируют, что Тыграй будет представлен в парламенте страны. Согласно «дорожной карте», военные действия должны быть немедленно прекращены, а правительственные войска выведены с занятых территорий в течение недели. За соблюдением договоренностей будут следить наблюдатели от Африканского союза и представители СМИ. Силы обороны Тыграя будут разоружены, распущены и демобилизованы. Возможно, это станет прологом к долгосрочному миру, тем более что военные и человеческие ресурсы боевого крыла НФОТ практически исчерпаны.

Елена Туева