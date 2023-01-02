Топ-20 в 2022-м от «Ъ-Черноземье»

Новые месторождения, концессии в сфере транспорта, крупные сделки и инвестпроекты, долги школ и детсадов перед поставщиками коммунальных услуг, судебные разбирательства по искам о неправомерном призыве, поддержка отрасли кинопроизводства и рок-фестивали — все это становилось поводами для публикаций в 2022-м. «Ъ-Черноземье» сделал для вас подборку текстов, которые редакция считает лучшими в уходящем году.