Топ-20 в 2022-м от «Ъ-Черноземье»

Новые месторождения, концессии в сфере транспорта, крупные сделки и инвестпроекты, долги школ и детсадов перед поставщиками коммунальных услуг, судебные разбирательства по искам о неправомерном призыве, поддержка отрасли кинопроизводства и рок-фестивали — все это становилось поводами для публикаций в 2022-м. «Ъ-Черноземье» сделал для вас подборку текстов, которые редакция считает лучшими в уходящем году.
Белгородские власти анонсировали возможную разработку нового месторождения
Она может начаться до 2024 года, речь о Салтыковском месторождении железистых кварцитов — вблизи уже разрабатываемых Коробковского, Стойленского и Лебединского месторождений — около города Губкина. По данным правительства Белгородской области, заняться разработкой может «КМАруда» — структура группы «Промышленно-металлургический холдинг», планирующая до 2028 года вложить в свои белгородские проекты 58,2 млрд руб.
Школы и детсады Орла вновь не могут расплатиться за коммунальные услуги и охрану
Поставщики электроэнергии и тепла, а также обеспечивающее безопасность в образовательных учреждениях охранное предприятие уже подали порядка 500 исков о взыскании долгов. Коммунальщики заявляют, что неплатежи «затрудняют ремонтные программы».
Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин назвал предполагаемых виновных в его уголовном деле
Он выступил в СМИ с заявлением, в котором рассказал о схеме скупки голосов на выборах депутатов городской и областной дум в 2020 году. Господин Бавыкин заявил, что в Коминтерновском районе, который он на тот момент возглавлял, этой схемой могли воспользоваться девять единороссов. Главным мотиватором таких схем он назвал «жадность депутатскую».
«Мовиста» намерена инвестировать в липецкий электротранспорт 14,5 млрд рублей
Группа планирует получить на 20 лет в концессию трамвайную инфраструктуру Липецка. После критики со стороны властей первоначального проекта компания нарастила объем инвестиций на 3,1 млрд до 14,5 млрд руб., а также почти в полтора раза, до 40,8 км, увеличила количество обновляемых путей. Это станет одной из первых концессионных инициатив в сфере транспорта в Черноземье.
«Магнит» мог приобрести белгородский тепличный комплекс Аркадия Абрамовича за 4 млрд рублей
Торговая сеть закрыла сделку по покупке тепличного комплекса ООО «Гринхаус» в Старом Осколе Белгородской области. Хозяйство по выращиванию помидоров различных сортов занимает более 24 га и может производить порядка 10 тыс. т овощей в год. Эксперты оценивают сумму сделки в 4 млрд руб. и отмечают, что она позволит «Магниту» расширить тепличные мощности для собственной розницы без логистических рисков, связанных со строительством аналогичного объекта в текущих условиях.
«РВК-Воронеж» готов вложить в местные Левобережные очистные сооружения почти 13 млрд рублей
Давно интересовавшаяся этим активом компания планирует взять объект в управление на 49 лет и вложить за это время 12,9 млрд руб. Это поможет решить многолетнюю проблему неприятных запахов, распространяющихся от ЛОС по всему городу.
Участники воронежского опен-эйра «Чернозем» поддержали оставшихся без концертов музыкантов
В августе под Воронежем прошел рок-фестиваль «Чернозем», который зрители ждали с 2020 года. За это время ситуация в стране серьезно изменилась, из состава участников выбыли несколько групп, включая хедлайнеров ДДТ и «Би-2». Оказавшихся без концертов музыкантов прямо или косвенно поддержали некоторые приехавшие на фестиваль коллективы. Для группы «Сплин» эта поддержка потом стоила будущих концертов, которые были отменены.
В особой экономзоне “Липецк” могут построить один из крупнейших в России дата-центров за 39 млрд рублей
Бенефициаром проекта может стать Сбербанк. Параметры дата-центра могут быть сопоставимы с крупным саратовским объектом Сбербанка, строительство которого началось в сентябре 2021 года. Эксперты отмечают, что спрос на дата-центры растет, а проблемы с поставками комплектующих решаемы благодаря внедрению некоторых отечественных аналогов и «новым логистическим возможностям» для импорта.
Воронежские документалисты хотят создавать фильмы под контролем местных властей
Они пожаловались на отсутствие прямого финансирования со стороны облправительства в ходе творческой встречи. По мнению чиновников, перспективы развития отрасли в регионе более чем радужные. Местные же режиссеры хотят запечатлеть на экране историю региона и готовы это делать под контролем властей.
Суд в Белгороде читает и выносит оценку книге «Евангелие от Елизаветы»
К процессу в статусе «заинтересованных лиц» привлечены бывший спикер областной думы Ольга Павлова и ее заместитель Валерий Сергачев. ФСБ и прокуратура полагают, что книга «разжигает вражду» к иудеям, поэтому она должна быть признана «экстремистской» и конфискована. Господин Сергачев и его партнеры оспаривают это, предъявляя претензии к экспертизе, проведенной по настоянию прокуратуры.
Регионы Черноземья вынуждены сокращать бюджеты на 2023 год
На фоне спецоперации и санкций они сталкиваются с сокращением доходов (-15% в Белгородской области) и ростом дефицита (в четыре раза в Орловской). В результате под секвестр могут попасть и расходные статьи, обеспечивающие социальные программы.
Из трех десятков исков о неправомерности призыва в Черноземье не удовлетворен пока ни один
Суды регионов Черноземья начинают выносить решения по искам мобилизованных об их якобы незаконном призыве в армию. Заявления подали как минимум 27 мобилизованных или их представителей (в том числе 18 — в Воронежской области). Ни один не удовлетворен: по семи заявлениям отказано, часть не рассматривалась из-за подачи родственниками, для некоторых не могут определить суд, остальные находятся в процессе.
Воронежские «Минудобрения» требуют в суде более 30 млрд рублей от холдинга Дмитрия Фирташа
Один из основных налогоплательщиков Воронежской области и градообразующее предприятие Россоши АО «Минудобрения» (мажоритарные акционеры — структуры Аркадия Ротенберга) обратился с заявлением о взыскании более 30 млрд руб. с офшорной компании бывшего совладельца химзавода украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Эксперты предупреждают, что взыскание может осложнить «международная обстановка».
Федеральные власти взволновали фотографии с привязанными детьми из воронежского интерната
Зампред Госдумы и бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру для проведения проверки резонансных фотографий, якобы сделанных в Бутурлиновском доме-интернате для умственно отсталых детей. Изображения, на которых дети обездвижены и привязаны к кроватям, уже легли в основу уголовного дела, взятого на контроль в центральном аппарате СКР.
В Воронеже и Липецке показали спектакль с участниками боевых действий
Воронеж и Липецк с гастролями посетил луганский «интерактивный патриотический кинотеатрализованный шоу-проект» «Vежливые люди» о специальной военной операции на Украине. Его создали и представляют участники боевых действий. В спектакле совмещены снятые на месте боев киноэпизоды, «живые» сцены и исполнение песен ансамбля «Новороссия».
Государство может поддержать производство воронежского мультсериала для подростков
Анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) намерена к концу 2023 года выпустить мультсериал «Супергерои.ру» о приключениях российских подростков, которым бороться со злом помогают хобби. В рамках проекта планируется выпустить 11 серий по 22 минуты. Студия ведет переговоры с платформами по поводу размещения и продвижения сериала. Для воронежцев это первый проект, рассчитанный на подростковую аудиторию, которая «сложно монетизируется». Источники «Ъ-Черноземье» оценивают создание сериала в 250 млн руб.
ДСК может обанкротить свой модный бизнес в воронежском ЦУМе
В Воронеже получило развитие первое корпоративное банкротство за время действия государственного моратория на возбуждение таких дел. Суд рассмотрит иск о несостоятельности структуры «Домостроительного комбината» (ДСК) ООО «Центральный универмаг», одного из ключевых игроков направления премиального фэшн-ритейла в принадлежащем застройщику воронежском ЦУМе. Истец — «Строймаркет» — тоже аффилирован с ДСК. «Контролируемое банкротство», по данным «Ъ-Черноземье», потребовалось для защиты компании от долгов, неизбежных в условиях разрыва цепочек поставок дорогой одежды после начала спецоперации.
Бывший бизнес-партнер требует с экс-главы ЮВЖД компенсации за долю в нефтяном бизнесе
Арбитражный суд Воронежской области сегодня начинает рассматривать иск против экс-начальника Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), известного в регионе управленца Анатолия Володько. Рассорившийся с ним бизнес-партнер требует у вышедшего на пенсию железнодорожника 26 млн руб. компенсации за долю в совместном проекте — дизельной нефтебазе, в строительство которой глава ЮВЖД инвестировал вместе со своим замом 20 лет назад, когда только занял высокий пост. Сам господин Володько с претензиями не согласен и готовится защищаться. Эксперты сомневаются в перспективах иска.
Анатолий Шмыгалев уступил брокерский бизнес в Воронеже выходцу из «Открытия»
Воронежский девелопер, депутат областной думы Анатолий Шмыгалев вместе с партнерами продал один из своих основных активов — крупную брокерскую компанию ООО «Инвестиционная палата» с пулом из 70 тыс. клиентов. В нее перевела часть клиентов компания «Открытие брокер», которая из-за санкций лишилась возможности работать с иностранными ценными бумагами. Новым бенефициаром и гендиректором «Инвестиционной палаты» стал бывший менеджер банка «Открытие» и экс-управляющий Сберстрахования Алексей Седушкин. Эксперты оценивают сумму сделки в пределах 1 млрд руб.
Белгородский митрополит Иоанн о помощи по одну сторону границы и борьбе с сектантством по другую
Митрополия приграничной Белгородской области последние месяцы наравне с властями занимается гуманитарной помощью для беженцев и раненых солдат, а также отправляет еду и лекарства в подконтрольные РФ харьковские поселки — через сохранившиеся приходы. В интервью «Ъ-Черноземье» митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн высказался о задачах священников во время спецоперации, поделился оценкой нашумевшей книги Евгения Савченко и рассказал о борьбе с влиявшей на экс-губернатора «эзотерической группой» в региональной элите.