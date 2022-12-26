Власти Липецка планируют под застройку еще шесть старых кварталов по программе комплексного развития

Мэрия Липецка в 2023 году планирует «принять решения» по включению в программу комплексного развития территорий еще шести участков, на которых предстоит снести часть старого жилья и возвести новостройки с необходимой инфраструктурой. Об этом сообщила на пресс-конференции мэр Евгения Уваркина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адреса кварталов глав и параметры возможной застройки глава города раскрывать не стала, уточнив, что они еще будут прорабатываться. По ее оценке, возможно будет строительство дополнительно «не менее 200-400 тыс. кв. м нового жилья».

На сегодня программа комплексного развития территорий в Липецке уже включает четыре квартала, где планируется вместо старого фонда возвести новостройки на порядка 200 тыс. кв. м. жилья

Торги по первому проекту комплексного развития квартала улиц Гагарина-Нестерова-Качалова уже завершены. Их единственным участником и победителем стал местный специализированный застройщик «Спецфундаментстрой». Компания обязалась снести 22 двухэтажных дома, из которых только пять аварийные (о расселении остальных придется договариваться с жителями), и 13 других объектов, чтобы на их месте построить 52 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м других помещений, а также детсад на 150 мест.

Второй квартал — в районе улиц Радиаторная и Калинина. Власти планируют объявить аукцион по нему к январю 2023 года. Еще по двум кварталам в районе улицы Спиртзаводская и в границах улиц Ушинского-Франко-Курако сроки объявления аукционов еще не известны.

Подробнее о проекте комплексного развития Липецка — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников, Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте