На Украине создали банковскую сеть, которая будет работать в блэкаут

Нацбанк Украины сообщил о создании банковской сети, предназначенной для работы даже в условиях блэкаута. Сеть получила название Power Banking, под ее началом объединились 14 системно важных банков.

В Нацбанке рассказали, что все банковские отделения общей сети «снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал». В общей сложности более 1 тыс. отделений по всей Украине дополнительно оснащены для работы во время блэкаута.

Во время отключение электроэнергии в отделениях объединенной сети будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг. В него входит: получение наличных денег (в банкоматах или в кассе), платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания), обмен валют (при наличии валюты в кассе), консультации менеджеров.

Россия с октября возобновила массовые удары по критической инфраструктуре Украины. 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. Украинские власти рассчитывают, что в случае блэкаута связь в стране проработает минимум три дня.

О том, что происходит после начала военной операции России на Украине, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер