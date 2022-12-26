СМИ: Индия развернет баллистические ракеты на границах с Китаем и Пакистаном

Минобороны Индии одобрило закупку для вооруженных сил страны около 120 баллистических ракет «Пралай». Их планируется разместить на границах с Пакистаном и Китаем, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники.

По их словам, решение было принято «на совещании высокого уровня» в министерстве. Сейчас ракета «дорабатывается», и ее радиус действия может быть значительно увеличен. Первым делом ракету, как ожидается, примут на вооружение ВВС Индии. Эксперты говорят, что такие ракеты могут быть использованы для уничтожения дальнобойных систем ПВО противника и других вооружений.

Твердотопливная квазибаллистическая ракета «Пралай» (Pralay) класса «земля—земля» способна поражать цели на расстоянии от 150 до 500 км и нести боеголовку весом от 350 до 700 кг. Может изменять траекторию полета.

В декабре произошла стычка между военнослужащими двух стран в районе индийского штата Аруначал-Прадеш. Этот инцидент стал первым с мая 2020 года, и его удалось локализовать. Пентагон заявил, что Китай «продолжает накапливать силы и создавать военную инфраструктуру» в приграничных районах с Индией. На этом фоне Индия разместила на границе с КНР рекордное количество сил.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Китай рассорил индийских политиков».

Лаура Кеффер