Все транспортабельные пострадавшие при обстреле ресторана «Шеш-Беш» Донецке доставлены в Ростовскую область

Руководитель группы военных советников в зоне спецоперации, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что все пострадавшие при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, которые по состоянию здоровья транспортабельны, были вывезены в Ростовскую область.

«Все пострадавшие, кто по состоянию здоровья были транспортабельны, были вывезены в Ростовскую область, дабы снизить нагрузку на донецкие госпитали, подвергающиеся постоянному варварскому обстрелу»,— написал господин Рогозин на своей странице «ВКонтакте».

При этом экс-глава «Роскосмоса» отметил «высочайший» уровень квалификации донецких врачей, которым ежедневно приходится работать с большим числом раненых при артобстрелах и получивших минно-взрывные травмы.

«Как только позволит состояние оставшихся в Донецке раненых при теракте, они также будут эвакуированы на "большую землю". Конечно, в случае их согласия»,— добавил он.

Господин Рогозин сообщил, что при обстреле ресторана «Шеш-Беш» пострадали не только его «боевые товарищи», но и персонал отеля. Он заявил, что о состоянии каждого пострадавшего ему докладывают дважды в сутки.

О ранении господина Рогозина стало известно 22 декабря. Политик заявил, что под обстрел попала гостиница, в которой он проживал вместе с группой военных советников. При обстреле погибли два человека, в том числе Михаил Бридасов, помощник господина Рогозина. Также пострадал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, но он уже вышел на работу.

Дмитрий Рогозин с ранением был позднее перемещен в госпиталь в Ростова-на-Дону. Вчера, 24 декабря, стало известно, что политика с контузией и металлическим осколком выше правой лопатки перевезли в госпиталь в московском регионе. По словам помощника господина Рогозина, врачи проведут операцию по извлечению осколка через несколько дней.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дмитрий Рогозин попал под Caesar».

Эрдни Кагалтынов