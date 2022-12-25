По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского Минцифры. Системы оповещения по всей стране сработали второй раз за день.

В 14:26 по местному времени (15:26 мск) тревогу объявили в Киеве, к 14:31 в «красной зоне» оказалась вся Украина.

Первые сигналы воздушной тревоги за сегодня, 25 декабря, прозвучали в 09:23 в Киеве и Киевской области. К 09:26 в зоне воздушной тревоги оказалась вся территория страны.

Украинские города и объекты инфраструктуры регулярно подвергаются обстрелам с середины октября. В частности, вчера был обстрелян контролируемый украинскими войсками Херсон. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстрел города провокацией ВСУ с целью обвинить ВС РФ.

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Эрдни Кагалтынов