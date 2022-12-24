Врио губернатора Сальдо назвал обстрел Херсона провокацией

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал сегодняшний обстрел Херсона провокацией. Она совершена с целью обвинить ВС РФ, заявил господин Сальдо в своем Telegram-канале. Атаку, по словам врио губернатора, устроили боевики украинских вооруженных формирований, в результате есть погибшие среди мирного населения.

«Это отвратительная провокация с очевидной целью — обвинить Вооруженные силы Российской Федерации. На самом деле характер разрушений ясно показывает, что обстрел велся так называемым блуждающим минометным подразделением с севера и северо-запада города»,— написал Владимир Сальдо. По его словам, атакующая сторона часто использует такой прием: выстрелить несколько раз и покинуть место, зачастую на гражданском автомобиле.

Ранее об обстрелах Херсона сообщал Telegram-канал издания «Страна.ua».

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Мария Федотова